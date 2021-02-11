Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar dolar arttı

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri, 999 milyon dolarlık artışla 53 milyar 367 milyon dolarda 52 milyar 366 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 95 milyar 536 milyon dolar seviyesinden 95 milyar 519 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 169 milyon dolardan 41 milyar 153 dmilyon dolara geriledi.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 255 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 255 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 766 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 5 Şubat ile sona eren haftada 14 milyar 21 milyon dolara geldi.