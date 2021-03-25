Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan 19 Mart haftasına ilişikin para banka istatistiklerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 234 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 52 milyar 664 milyon dolar olan rezervler, 19 Mart ile sona eren haftada 53 milyar 898 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 948 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 263 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 91 milyar 612 milyon dolar olan seviyesinden 93 milyar 161 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervler 2,7 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 719 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 10 milyar 956 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 19 Mart ile sona eren haftada 13 milyar 675 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıklarda artış 1,48 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 91 milyar 740 milyon dolar olan rezervler 19 Mart itibarıyla 93 milyar 224 milyon dolara çıktı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 51 milyar 233 milyon dolardan 52 milyar 403 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 38 milyar 948 milyan dolardan 39 milyar 263 milyon dolara geldi.