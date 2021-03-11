Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,25 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 54 milyar 495 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 5 Mart ile sona eren haftada 53 milyar 247 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 719 milyon dolar seviyesinden 38 milyar 416 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece toplam rezervleri 95 milyar 214 milyon dolar olan seviyesinden 91 milyar 663 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervleri 2,35 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 353 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 926 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 5 Mart ile sona eren haftada 11 milyar 573 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıkları 3,57 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 3,57 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 95 milyar 327 milyon dolar olan rezervler 5 Mart itibarıyla 91 milyar 758 milyon dolara çıktı.



Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 53 milyar 32 milyon dolardan 51 milyar 777 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 719 dolardan 38 milyar

416 milyon dolara geldi.