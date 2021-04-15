Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,3 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 48 milyar 85 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 9 Nisan ile sona eren haftada 49 milyar 377 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 361 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 944 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar olan seviyesinden 89 milyar 321 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 1,8 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 87 milyar 570 milyon dolar olan rezervler 9 Nisan itibarıyla 89 milyar 381 milyon dolara çıktı.



Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları 46 milyar 644 milyon dolardan 47 milyar 885 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 361 milyan dolardan 39 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 750 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 750 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 10 milyar678 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 9 Nisan ile sona eren haftada 9 milyar 928 milyon dolara geldi.