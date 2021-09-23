Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,76 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 759 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 79 milyar 661 milyon dolar olan rezervler, 17 Eylül ile sona eren haftada 81 milyar 420 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 481 milyon dolardan 39 milyar 367 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 120 milyar 142 milyon dolardan 120 milyar 787 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler 476 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 476 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 28 milyar 864 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 17 Eylül ile sona eren haftada 28 milyar 388 milyon dolara geldi.