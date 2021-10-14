Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,15 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 152 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 83 milyar 204 milyon dolar olan rezervler, 8 Ekim ile sona eren haftada 85 milyar 356 milyon dolara geldi. Böylece brüt döviz rezervlerindeki artış üst üste 8. haftada da devam etmiş oldu.

Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net rezervler 324 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 324 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece, geçtiğimiz hafta 29 milyar 283 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 8 Ekim ile sona eren haftada 29 milyar 607 milyon dolara geldi.