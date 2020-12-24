Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,4 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 47 milyar 412 milyon dolar olan rezervler, 18 Aralık ile sona eren haftada 49 milyar 799 milyon dolara yükseldi. Bankanın döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi

Merkez Bankası altın rezervleri, aynı dönemde 40 milyar 765 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 7 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bankanın altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesindeydi.

Toplam rezervler ise, 18 Aralık haftasında, 11 Aralık haftasındaki, 88 milyar 177 milyon dolar seviyesinden, 91 milyar 806 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 1,5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 503 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 15 milyar 602 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 18 Aralık ile sona eren haftada 17 milyar 105 milyon dolara yükseldi.