Merkez Bankası, brüt döviz rezervleri 2,6 milyar dolar arttı

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri, 2 milyar 609 milyon dolarlık artışla 50 milyar 511 milyon dolar seviyesine yükseldi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 47 milyar 902 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 179 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 818 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 90 milyar 81 milyon dolar seviyesinden 93 milyar 329 milyon dolar seviyesine yükselmiş oldu.



Net uluslararası rezervleri tarihi seviyelere geriledi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 290 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 11 milyar 416 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 22 Ocak ile sona eren haftada 11 milyar 126 milyon dolara geldi. Net rezerv tarihinin en düşük seviyesine geldi.