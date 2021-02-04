Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,9 milyar dolar arttı

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri, 2 milyar 869 milyon dolarlık artışla 50 milyar 511 milyon dolarda 53 milyar 367 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara geriledi.

Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 93 milyar 329 milyon dolar seviyesinden 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 2,64 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 640 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 11 milyar 126 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 29 Ocak ile sona eren haftada 13 milyar 766 milyon dolara geldi.