Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, 9 Temmuz hatfasında 62 milyar 583 milyon dolar olan rezervler, 16 Temmuz ile sona eren haftada 62 milyar 880 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar olan seviyesinden 104 milyar 888 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.