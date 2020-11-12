Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 42 milyar 259 milyon dolar olan brüt döviz rezervler, 6 Kasım ile sona eren haftada 41 milyar 914 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.



Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 147 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 327 milyon dolar seviyesine yükselirken toplam rezervler 84 milyar 406 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 241 milyon dolar seviyesine ulaştı.





