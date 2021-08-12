Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3,6 milyar olar arttı

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Merkez Bankası TCMB'nin net uluslararası rezervleri 6 Ağustos'ta 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 566 milyon dolar artış ile 25 milyar 184 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri de 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Net uluslararası rezervleri 565 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 565 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 24 milyar 619 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 6 Ağustos ile sona eren haftada 25 milyar 184 milyon dolara geldi.