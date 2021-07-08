Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 59 milyar 240 milyon dolar olan rezervler, 2 Temmuz ile sona eren haftada 59 milyar 619 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar olan seviyesinden 100 milyar 214 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü

Resmi rezerv varlıkları 63 milyon dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 100 milyar 143 milyon dolar olan rezervler 2 Temmuz itibarıyla 100 milyar 206 milyon dolara geldi. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 57 milyar 668 milyon dolardan 58 milyar 059 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara geldi.

Net uluslararası rezervleri 484 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 484 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 20 milyar 914 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 2 Temmuz ile sona eren haftada 20 milyar 430 milyon dolara geldi.