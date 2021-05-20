Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 732 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 732 milyon dolar artış gösterdi. Böylece bir önceki hafta 48 milyar 859 milyon dolar olan rezervler, 14 Mayıs ile sona eren haftada 49 milyar 591 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 469 milyon dolardan 42 milyar 383 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar olan seviyesinden 91 milyar 974 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.