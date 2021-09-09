Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 91 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 77 milyar 956 milyon dolar olan rezervler, 3 Eylül ile sona eren haftada 78 milyar 47 milyon dolara geldi. Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 3 Eylül 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artış ile 27 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 118 milyar 264 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.