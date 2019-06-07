Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı

07 Haziran 2019

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 73 milyar 92 milyon dolar olan rezerv, 31 Mayıs ile sona eren haftada 75 milyar 38 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası altın rezervi 20 milyar 455 milyon dolardan 20 milyar 517 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası toplam rezervi 93 milyar 547 milyon dolardan 95 milyar 555 milyon dolara geldi.

- Altın rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası döviz rezervi 2018 sonunda 71 milyar 980 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

-Merkez Bankası altın rezervi 2018 sonunda 19 milyar 950 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.