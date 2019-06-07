ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı

Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 946 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre,  bir önceki hafta 73 milyar 92 milyon dolar olan rezerv, 31 Mayıs ile sona eren haftada 75 milyar 38 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası altın rezervi 20 milyar 455 milyon dolardan 20 milyar 517 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası toplam rezervi 93 milyar 547 milyon dolardan 95 milyar 555 milyon dolara geldi.

- Altın rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile  tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144  milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası döviz rezervi 2018 sonunda 71 milyar 980 milyon  dolar seviyesinde bulunuyordu.

-Merkez Bankası altın rezervi 2018 sonunda 19 milyar 950 milyon  dolar seviyesinde bulunuyordu.