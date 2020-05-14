Merkez Bankası brüt rezervleri 308 milyon dolar geriledi

14 Mayıs 2020

Merkez Bankası, 8 Mayıs haftasına ait haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, MB'nin toplam rezervleri 85 milyar 833 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri ise 51 milyar 149 milyon dolar oldu.

2013 yılında zirveyi görmüştü

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Brüt döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın son bir yıllık rezerv gelişimi şöyle:

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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08-05-2020 34.684 51.149 85.833

30-04-2020 34.786 51.457 86.243