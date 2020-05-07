Merkez Bankası brüt rezervleri 51,4 milyar dolara geriledi

07 Mayıs 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar gerileyerek 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası tarafından haftalık olarak açıklanan para banka istatistiklerine göre, 24 Nisan haftasında 52 milyar 661 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 30 Nisan ile sona eren haftada 51 milyar 457 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nin bir önceki hafta 33 milyar 786 milyon dolar olan altın rezervi 1 milyar dolarlık artışla 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.



Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Brüt döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



30 Nisan itibarıyla Merkez Bankası'nın son bir yıllık rezerv gelişimi şöyle:

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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30-04-2020 34.786 51.457 86.243