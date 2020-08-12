Merkez Bankası, bugünde repo ihalesi açmadı

12 Ağustos 2020

TCMB'nin miktar yöntemi ile haftalık vadede repo ihalesi açmaması, politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlama sağlamaması ve bankaları yüzde 9,75 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandından yöneltmesi anlamına geliyor.

Banka 7 Ağustos'tan beri haftalık vadede fonlama sağlamıyor.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 8,38'ye yükseltti.

TCMB ayrıca geçen hafta yarıya indirdiği Piyasa Yapıcı bankalara tanıdığı açık piyasa işlemleri çerçevesınde tanınan likidite imkân limitlerini de bugün itibarıyla sıfırladı.

Bankacılar ilgili adım ile birlikte bankanın politika faizinin altında olan ve ayrıca yüzde 7.25 ile en ucuz vadeli fonlama imkanlarından birinin daha ortadan kalkacağını, fonlama maliyetinin de böylece politika faizinden daha yukarı daha hızlı taşınacağını belirttiler.

Bankalarası piyasada ise gecelik faizler yüzde 9,75 ile sıkılaştırmayı fiyatlamış durumda. Piyasalar likidite adımlarının en az bu hafta ortalama maliyet üst banda yaklaşana kadar sürmesini bekliyorlar.

Daha sonra ise piyasalar TCMB'nin ilgili adımları yüzde 11,25 ile koridordaki en üst fonlama olan GLP ile devam edip ettirmeyeceğini ve bu sıkılaştırmaları Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine yansıtıp yansıtmayacağını takip edecekler.

Kaynak: Reuters