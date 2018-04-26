Merkez Bankası denetim yönetmeliğinde değişiklik
Değişiklik kapsamında, TCMB Denetim Genel Müdürlüğü yönetiminden artık denetim genel müdür yardımcıları da sorumlu olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka denetim yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
TCMB nin "Denetim Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmeliği, Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklik ile "denetim genel müdür yardımcısı" sıfatı yeni yönetmeliğe girdi. Yeni yönetmelikte denetim genel müdür yardımcılarının görev tanımı yapılarak banka denetim genel müdürlüğü sorumluları arasına eklendi.
Değişiklik kapsamında, yönetmeliğin Denetim Genel Müdürlüğüne İlişkin Esaslar bölümünde ilgili madde şöyle belirlendi:
"Banka Denetim Genel Müdürlüğü, başkan adına genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından yönetilir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, denetim elemanlarının sahip olduğu bütün hakları ve yetkileri haizdir."