Merkez Bankası döviz rezervi 1,7 milyar $ azaldı

17 Temmuz 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 10 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervi ise 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler ise 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara seviyesine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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