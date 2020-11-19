Merkez Bankası döviz rezervleri 1,5 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 540 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 41 milyar 914 milyon dolar olan rezervler, 13 Kasım ile sona eren haftada 40 milyar 374 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.