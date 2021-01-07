Merkez Bankası döviz rezervleri 1,6 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası, 31 Aralık haftasına ilişkin para banka istatistiklerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezeevleri 1 milyar 643 milyon dolar geriledi. Bir önceki hafta 51 milyar 607 milyon dolar olan rezervler geçen hafta 49 milyar 965 milyon dolara indi.

Merkez Bankası altın rezervleri 43 milyar 202 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 241 milyon dolar seviyesine inerken toplam rezervler ise 94 milyar 629 milyon dolar seviyesinden 93 milyar 206 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri tarihin en düşük seviyesinde



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 841 milyon dolar düşüş gösterdi ve tarihi düşük seviyesine geldi.



Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 15 milyar 530 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 31 Aralık ile sona eren haftada 13 milyar 689 milyon dolara geldi.