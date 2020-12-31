Merkez Bankası döviz rezervleri 1,8 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 808 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 799 milyon dolar olan rezervler, 25 Aralık ile sona eren haftada 51 milyar 607 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 7 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 22 milyon dolar seviyesine yükselirken toplam rezervler 91 milyar 806 milyon dolar seviyesinden 94 milyar 629 milyon dolar seviyesine tırmandı.

Zirveyi 2013'te görmüştü



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. 2019 sonunda döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar, altın rezervleri 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 1,6 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 575 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 17 milyar 105 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 25 Aralık ile sona eren haftada 15 milyar 530 milyon dolara geldi.