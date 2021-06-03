Merkez Bankası döviz rezervleri 477 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 28 Mayıs ile sona eren haftada 48 milyar 721 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 92 milyar 447 milyon dolar olan seviyesinden 92 milyar 605 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Resmi rezervler 89 milyon dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 92 milyar 480 milyon dolar olan rezervler 28 Mayıs itibarıyla 92 milyar 569 milyon dolara çıktı. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 47 milyar 658 milyon dolardan 47 milyar 111 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara geldi.

Net uluslararası rezervleri 1,13 milyar dolar azaldı



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 128 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 566 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 28 Mayıs ile sona eren haftada 12 milyar 438 milyon dolara geldi.