Merkez Bankası döviz rezervleri bir haftada 3,8 milyar $ eridi

03 Eylül 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 28 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 434 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara düştü. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinde bir haftada 3 milyar 840 milyon dolar düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara; toplam rezervler ise 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara seviyesine geriledi. Böylece, toplam rezervler 4 milyar 75 milyon dolar gerilerken altın rezervlerindeki düşüş 235 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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