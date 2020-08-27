Merkez Bankası döviz rezervlerinde sınırlı artış

27 Ağustos 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 21 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 378 milyon dolardan 45 milyar 434 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinde bir haftada 56 milyon dolar artış yaşandığı anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara toplam rezervler ise 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 517 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki artış 461 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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