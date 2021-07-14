Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın faiz kararına ve mesajlarına çevrildi. Güne dolar 8,6380 liradan, euro 10,1780 liradan başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki artan yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Öte yandan ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı tahminlerinde yılın son çeyreği ağırlığını daha da artırırken, öngörülen faiz indirimlerinin eskisine kıyasla daha küçük olacağı tahmin edildi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 17.53 ile haziran ayında iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, üretici fiyatlarındaki yükselişin daha da hızlanması ve enerji fiyatlarına yapılan artışın ardından yükselişin devam etmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla geçen hafta yaptığı toplantıda enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini ve Merkez Bankası'nın enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu söylemişti.

Toplantıya katılan kaynakların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu aynı zamanda politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini belirtti.

TCMB'nin açıklamalarına rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini son dönemde azalmakla birlikte hala taşıyorlar.

Dolar/TL, 8,60'ın üzerinde

Güçlü ABD verileri ve paralelinde yükselişe geçen dolar endeksi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 0,16 oranında değer kazandığı ve gelişen ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığı takip edildi.

Bununla birlikte haziran ayı ortasından bu yana ilk defa 8,60 seviyesi altına gerileyerek 8,5840 seviyesini test eden dolar/TL, günü 8,6258 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah, 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.