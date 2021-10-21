Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor, hangi karar nasıl fiyatlanır?

Piyasalarda gözler saat 14:00’te açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, eylülde 100 baz puanla başladığı faiz indirimine devam edecek mi sorusu yanıt bekliyor. Anketlerde faiz indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu. Sınırlı sayıda ekonomist ve aracı kurum ise Merkez Bankası'nın ekim ayını pas geçeceğini düşünüyor.

TCMB son PPK toplantısında, çekirdek enflasyon vurgusuyla birlikte politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 18 seviyesine çekmişti. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarını, çekirdek enflasyon gelişmelerini ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirildiğini ve bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapıldığını ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiğini vurgulamıştı. Bugün ise faiz kararı kadar karar metnindeki değişiklikler de geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi adına piyasanın merceğinde olacak.

Piyasa hangi kararı nasıl fiyatlar?

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin ve TL'nin daha da değer kaybedeceğine yönelik alınan pozisyonlarının dün sınırlı bir kısmının kâr realizasyonu ile kapatılmasıyla rekor seviyelerden geriledi. Kur 9,20 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından bugün yeniden toparlanma çabası içinde. Dolar/TL 9,27 seviyelerinde.

TCMB faiz kararı öncesi temkinli bir seyir izlenmesi beklenen kurda 9,2750’i direnç olarak takip ediliyor. Analistlere göre; bu seviye üzerinde kalınması halinde yeniden 9,37-9,40 bandına yükseliş devam edebilir. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi halinde 9,20 ilk destek olmak üzere 9,00’a düşüş hız kazanabilir.

Borsa cephesinde ise politika faizinde değişiklik olmaması ile 1.450 seviyesi kısa vadede hedef haline gelebilir, ancak olası bir faiz indiriminde TL varlıklarda değer kaybının devam edeceği düşünülüyor. BIST'te 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğu belirtiliyor.