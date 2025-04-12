Merkez Bankası faiz kararında beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Ekonomistlerin faizin sabit tutulacağı yönünde görüş hakimiyeti bulunurken, Morgan Stanley analistleri TCMB'nin “şahin bir sürpriz” yapmasını ihtimal dışı bırakmıyor.

İşte piyasanın faiz beklentileri:

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 seviyesinde bulunuyor.

ForInvest anketinde de beklenti faizin yüzde 42,50 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluşuyor. Ankette 2025 yıl sonuna ilişkin medyan faiz tahmini yüzde 34,25 seviyesinde gerçekleşiyor.

Diğer bir yandan Morgan Stanley analistleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında “şahin bir sürpriz” yapma olasılığı olduğunu belirtiyor.

Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da bulunduğu yedi analistin hazırladığı notta, bu olası sürprizin politika faizinin artırılması ya da faiz koridorunun üst bandında ilave bir sıkılaşma adımı şeklinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Gelecek hafta yurt içinde takip edilecek veriler

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi ödemeler dengesi, salı günü bütçe dengesi, çarşamba konut satış istatistikleri, perşembe TCMB'nin faiz kararı ve konut fiyat endeksi, cuma kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek.

Bununla birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamlarken, dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşle cuma gününü 37,8690'dan kapattı.