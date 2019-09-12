Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizinde 325 baz puan indirimle 16.50 seviyesine çekti.
4,5 yıl aradan sonra temmuz toplantısında politika faizini indiren ve yüzde 24’ten (425 baz puan) 19.75’e çeken Merkez Bankası (MB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirime daha gitti.
Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75’ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50’ye indirildi.
Piyasalarda TCMB'nin 250-300 baz puan faiz indirim yapması bekleniyordu.
TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5.75 üzerinde bulunan dolar/TL kuru, faiz kararı sonrasında 5.70 seviyesinin altına gevşedi.
Faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş
25 Temmuz'da 425 baz puan indirime gidilmişti
Merkez Bankası'nın 2015'ten bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği 25 Temmuz'daki PPK toplantısında, politika faizi 425 baz puan düşürülerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.
Bugün gerçekleştirilen indirim sonrasında yaklaşık 1,5 aylık bir dönemde politika faizi 750 baz puan düşürülmüş oldu.