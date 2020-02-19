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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 11,25'ten 10,75'e çekti. Karar sonrası 6,05 seviyelerindeki dolar/TL kuru ilk tepki olarak 6,07'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan 50 baz puanlık faiz indirim kararı çıktı ve politika faiz oranı yüzde 11,25'ten 10,75'e çekildi.

Piyasalarda faiz kararına ilişkin farklı beklentiler oluşmuştu. Bir kısım analist ve uzman faizlerde değişiklik beklemezken; 25 baz puan ile 75 baz puan arasında farklı oranlarda faiz indirimlerini bekleyenler de bulunuyordu.  

Dolar/TL 6,07'nin üzerine çıktı

Karar öncesinde 6,0540 olan dolar/TL kuru kararla birlikte birkaç  dakika içerisinde 6,0777'ye kadar yükseldi. Saat 14:07'de dolar/TL kuru 6,0737'den el değiştiriyordu. 

Son 5 toplantıda faiz indirim kararı çıkmıştı

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, 2020'nin ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Son 6 PPK toplantısında alınan faiz kararları şöyle:

TARİH FAİZ ORANI
14 Eylül 2018 24,00
26 Temmuz 2019 19,75
13 Eylül 2019 16,50
25 Ekim 2019 14,00
12 Aralık 2019 12,00
16 Ocak 2020 11,25
19 Şubat 2020 10,75

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