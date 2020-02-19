Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

19 Şubat 2020

Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan 50 baz puanlık faiz indirim kararı çıktı ve politika faiz oranı yüzde 11,25'ten 10,75'e çekildi.



Piyasalarda faiz kararına ilişkin farklı beklentiler oluşmuştu. Bir kısım analist ve uzman faizlerde değişiklik beklemezken; 25 baz puan ile 75 baz puan arasında farklı oranlarda faiz indirimlerini bekleyenler de bulunuyordu.

Dolar/TL 6,07'nin üzerine çıktı



Karar öncesinde 6,0540 olan dolar/TL kuru kararla birlikte birkaç dakika içerisinde 6,0777'ye kadar yükseldi. Saat 14:07'de dolar/TL kuru 6,0737'den el değiştiriyordu.

Son 5 toplantıda faiz indirim kararı çıkmıştı

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, 2020'nin ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.



Son 6 PPK toplantısında alınan faiz kararları şöyle: