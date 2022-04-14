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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizi kararını açıkladı. TCMB, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktı. 

Karar öncesinde yapılan anketlere katılan analistlerin neredeyse tamamı TCMB'nin bir hamlesinde bulunmasını beklemiyordu. 

2022 yılında faize dokunmadı

2021 yılının son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren TCMB, bu yılın ilk üç toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu.

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