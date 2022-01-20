Merkez Bankası faiz kararının ardından piyasalarda son durum
Merkez Bankası'nın, 2022 ilk PPK toplantısında faizleri sabit tutmasının ardından döviz kurlarında düşüş yaşanıyor.
Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 14'te tutma kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak hafif düşüş gözlendi. Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,35'e geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.
Borsa İstanbul'da ise BİST 100 Endeksi ise 2.050 puanın hemen üzerindeki seviyelerini koruyor.
Politika faizi yüzde 14'te kaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Piyasada genel beklenti; TCMB'nin eylülden beri ekonomik büyümeyi desteklemek için gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklindeydi.