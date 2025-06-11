Ekonomist İris Cibre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Piyasada sıkça dile getirilen "faiz indirilirse kur patlar" görüşüne karşı çıkan Cibre, bu algının gerçekçi olmadığını savundu.

Cibre paylaşımında, faiz indiriminin doğrudan kur krizine yol açmayacağını vurgularken, beş temel gerekçeye dikkat çekti.

5 madde sıraladı

İlk olarak kur seviyesine dikkat çeken Cibre, "Aslolan kurun seviyesini korumak. USD tutup zarar edeceğini anlayan almaz. Merkez bunun sinyalini güçlü vermeli ki son günlerde piyasada veriyor" dedi.

Politik risklerin artırılmaması gerektiğini de kaydeden Cibre, Merkez’in hala müdahale gücü olduğunu söyledi. Cibre paylaşımında, "Merkezin müdahale gücü hala var. Yeter ki yeni riskler yaratılıp 'dövize koşu' yaratılmasın" sözlerine yer verdi.

Enflasyon beklentileri ve faiz uyumsuzluğuna da dikkat çekilen paylaşımda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 seviyesinde olmasına karşın politika faizinin yüzde 49 seviyesinde olması eleştirildi.

Ekonomist Cibre, "Aylık enflasyon yüzde 1,5 gelmişken indirmemek, TCMB enflasyona inanmıyor algısı yaratır. Bence pas geçilmesi indirmemekten kötü" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda politik risklere dikkat çeken Cibre, "Repete- Yeter ki yeni politik riskler yaratılmasın" dedi.