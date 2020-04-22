Merkez Bankası, faizi yüzde 9'un altına çekti

22 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan toplantısında 25-50 baz puanlık beklentilerin aksine 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekti. Analistler Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ülke risk primindeki yükseliş nedeniyle daha düşük bir indirim beklentisindeydi. Ancak, PPK’nın, ekonomik aktivitedeki durgunlukla beraber iç talepteki yavaşlamanın ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonda aşağı yönlü risk yarattığını göz önüne alarak daha yüksek bir indirim yaptığı belirtiliyor.

Karar öncesi 6.97 lira civarında olan dolar kuru karar sonrasında sert yükseldi ve 7 lira sınırına geldi.

Merkez Bankası’nın Amerikan Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Çin veya Japonya ile muhtemel swap anlaşmasına odaklanan piyasaların beklentinin üzerinde gelen faiz indirimine tepkisinin şimdilik sınırlı olduğu vurgulanıyor.

Nisan toplantısındaki indirimle birlikte Merkez Bankası'nın yılbaşından bu yana faizlerde yapmış olduğu indirim oranı 325 puana ulaştı. Merkez Bankası’nın piyasa yapıcı bankaları fonlama maliyeti yüzde 7,25 seviyelerinde bu yüzden politika faizi halen daha bu seviyenin üzerinde kalıyor.

Alınan tedbirler sonrasında da katkı yapacak

Nisan ayı toplantısı sonrası yapılan açıklamada mart toplantısından farklı olarak, ocak ve şubatta finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin salgının etkilerine bağlı olarak mart ayı ortasından itibaren zayıflamaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir” denildi.

Talep koşulları enflasyonu sınırlayacak

Yine mart toplantısına benzer şekilde enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyrettiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Türk Lirası’nda gözlenen değer kaybına karşın, ham petrol ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.”

Son 8 PPK toplantısında alınan faiz kararları şöyle:

TARİH FAİZ ORANI 14 Eylül 2018 24,00 26 Temmuz 2019 19,75 13 Eylül 2019 16,50 25 Ekim 2019 14,00 12 Aralık 2019 12,00 16 Ocak 2020 11,25 19 Şubat 2020 10,75 17 Mart 2020 9,75 22 Nisan 2020 8,75

Faiz indirimi sonrası dolar/TL 7 liraya dayandı