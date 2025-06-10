Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açtı, bankacılık endeksi sert yükseldi: Faiz indirim sinyali mi verildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 hafta vadeli 100 milyar TL repo ihalesi açtı.

TCMB 22 Nisan'dan beri haftalık vadede 1 milyar TL fonlama yaparken bugün tutar 100 milyar TL'ye yükseldi.

TCMB'nin bu adımı faiz indirimi sinyali olarak yorumlandı.

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda politika faizinin yüzde 46 seviyesinde olmasına rağmen TCMB haftalık fonlama yapmadığından şimdiye kadar fiili faizin yüzde 49 seviyesinde olduğunu söyledi. Cibre TCMB'nin haftalık fonlamayı artırarak ve devam ederek, fiili faizi yüzde 46'ya çekececeğini bunun da faiz indirimine hazırlık olabileceğini söyledi.

Cibre, başka bir paylaşımında ise likidite açığının 500 milyar civarı seyrettiğini belirterek "Merkez her gün bu miktarda ihale açarsa, faizlerin düşmeye başladığını o zaman göreceğiz. Açmazsa, sinyal değilmiş, bayram sonrası sıkışıklık diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TCMB'nin bu adımı faiz indirimi için kesinlik anlamı taşımazken haziranda faizin indirilebileceğine yönelik önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

'Bankacılık endeksini yükselten bir adım'

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut da sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmelerde bulundu.

Umut, TCMB'nin bu kararını "19 Haziran PPK toplantısında faiz indirimi ihtimali oluşturan bir adım" olarak nitelendirdi.

Umut, paylaşımında "Bankacılık endeksini yükselten önemli bir haber. TCMB fonlamada haftalık vadeyi kullanmaya başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bankacılık endeksi yükseldi

Güne yüzde 1,28 yükselişle başlayan bankacılık endeksinde ihale duyurusunun ardından yükseliş hızlandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana çıkarken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aştı.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 4,17 değer kazandı.