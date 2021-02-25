Merkez Bankası, iki ihalede piyasayı 72 milyar lira fonladı

Merkez Bankası tarafından düzenlenen 4 Mart vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 55 milyar TL fonladı. İhaleye 135 milyar 300 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, bugün ikinci repo ihalesi olan 5 Mart vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesinde ise piyasaya 17 milyar TL sürüldü.

İkinci ihaleye 37 milyar 350 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,49 seviyesinde gerçekleşti.

Her iki ihalede de basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.