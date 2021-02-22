Merkez Bankası, iki ihalede piyasayı 74 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün 1 Mart ve 4 Mart vadeli miktar bazlı 2 adet repo ihalesi gerçekleştirdi. 1 Mart vadeli ihaleye 117 milyar 750 milyon lira teklif gelirken, bu tekliflerin 60 milyar lirası kabul edildi. 4 Mart vadeli repo ihalesinde ise gelen teklif tutarı 31 milyar 700 milyon lira oldu. bu ihalede kabul edilen tutar ise 14 milyar lira oldu.

Her iki ihalede de ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.