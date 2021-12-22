Merkez Bankası ilk müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.

TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürecinde Merkez Bankası piyasaya toplam 5 müdahalede bulunmuştu.

Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı diğer müdahalelere yönelik tahminler ise şu şekilde:

3 Aralık’taki ikinci müdahale yaklaşık 400 milyon dolar,

10 Aralık’taki üçüncü müdahale yaklaşık 500 milyon dolar,

13 Aralık'taki dördüncü müdahele yaklaşık 2,5 milyar dolar,

17 Aralık'taki beşinci müdahale 2 milyar dolar civarı