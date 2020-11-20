Merkez Bankası, miktar bazlı repo ihalesi açtı
Merkez Bankası, 25 Eylül'den bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı.
Merkez Bankası (TCMB) %15 seviyesindeki politika faizinden miktar yöntemiyle 5 milyar TL repo tutarında ihalesi açtı.
TCMB'nin dün politika faizini %10.25'ten 475 baz puan yükseltmesi ardından bugün gerçekleşen ilk repo ihalesi Para Politikası Kurulu (PPK) metninde de ifade edildiği üzere miktar yöntemiyle 1 hafta vadede gerçekleştirildi.
TCMB bir süredir piyasaya sağladığı fonlamayı farklı kanallardan gerçekleştirerek fonlama maliyetini artırıyordu. Politika faizinde artış olmadan gerçekleştirilen bu sıkılaştırma dün itibarıyla fonlama maliyetinin %14.87 seviyesine yükselmesini sağlamıştı.
Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15'e yükseltirken bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti.
TCMB bugün ayrıca döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarındaki TL faiz oranını 175 baz puan artırarak %15'e yükseltti.