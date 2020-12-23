Merkez Bankası piyasaya 33 milyar lira verdi
Merkez Bankası, 101,2 milyar TL teklifin geldiği bugünkü repo ihalesinde piyasayı 33 milyar lira fonladı.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 33 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 101 milyar 175 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.