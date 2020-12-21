Merkez Bankası, piyasaya 60 milyon lira verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 60 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 123 milyar 877 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.