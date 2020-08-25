Merkez Bankası, piyasayı %11,25’e çekiyor

25 Ağustos 2020

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktığı son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından piyasa faizlerini sıkılaştırma adımlarıyla artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası haftanın ilk işlem gününde yine likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı. Ayrıca, Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarında yaptığı fonlamayı da azaltabileceğini duyurdu. Borsa İstanbul’da yüzde 9,75 faizle piyasa fonlanıyordu. Buradaki miktar da azaltıldığında piyasa kademeli olarak geç likidite piyasası faizi olan yüzde 11,25 ile fonlanmaya yönlendirilecek. Dünkü geleneksel yöntemli ihalede ortalama basit faiz yüzde 11,41 oldu. Ayrıca Merkez Bankası GLP repo imkanı ile yüzde 11.25 faizle 1 milyar TL fonlama yaptı. Böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artırıldı. Dolar kuru ise 7.35 lira üzerindeki seyrini sürdürdü.

Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada ise, ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceği belirtilerek, “Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir” denildi. Dün yapılan geleneksel yöntemli repo ihalesine ise 51 milyar lira teklif geldi. Merkez Bankası yüzde 11,41 ortalama basit faizle piyasayı 10 milyar TL fonladı.

Yüzde 8,25'ten fonlama yapılmıyor

BIST’teki gecelik fonlama limitsiz yüzde 9,75 faizden gerçekleşiyor. Merkez Bankası bu pazardaki fonlamayı azalttığında ya da tamamen kaldırdığında kendi bünyesinde limitli yüzde 9,75 faizle fonlama ile geç likidite penceresi kalacak. Böylece de gecelik faizler yüzde 9,75’in üzerine çıkabilecek. Ve piyasa yüzde 11,25 faize yönlendirilmiş olacak.

Merkez Bankası 7 Ağustos’tan beri politika faizi olan yüzde 8,25 ile fonlama yaptığı repo ihalelerini düzenlemiyor. Geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve fonlama miktarındaki azaltmalarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çeken Merkez Bankası cuma günü itibariyle bu oranı yüzde 9,52’ye kadar getirdi. Bu sıkılaştırma adımları boyunca faizin 200 baz puan üzerinde artışı anlamına da geliyor.

Öte yandan banka ayrıca sıkılaştırma adımlarını bir başka fonlama imkanı olan döviz karşılığı TL swap piyasasındaki işlemlerine de yansıtmıştı. Bu işlemlerde TL faiz oranı geçen hafta yüzde 8,25 seviyesinden yüzde 9,75’e yükseltildi. Ayrıca bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini de geçen hafta çarşamba gününden itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya indirmişti.