Merkez Bankası, piyasayı 30 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 13 Ocak vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 36 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 60 milyar 380 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.