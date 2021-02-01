Merkez Bankası, piyasayı 37 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 90,42 milyar TL teklif gelirken kabul edilen tutar 37 milyar lira oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 37 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 90 milyar 420 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.