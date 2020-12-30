Merkez Bankası, piyasayı 39 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 78,94 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 39 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 39 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 78 milyar 939 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.