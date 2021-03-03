Merkez Bankası, piyasayı 39 milyar lira fonladı
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 103,6 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 39 milyar lirası kabul edildi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 39 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 103 milyar 600 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.