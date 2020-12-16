Merkez Bankası, piyasayı 40 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 79,25 milyar TL teklif gelirken tekliflerin 40 milyar liralık bölümü kabul edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 40 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 79 milyar 250 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.