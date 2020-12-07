Merkez Bankası, piyasayı 41 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nı bugünkü miktar bazlı repo ihalesinde 82 milyar liralık teklif gelirken gerçekleşen tutar 41 milyar lira oldu.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 82 milyar 84 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.